أسعار النفط تنخفض بسبب كورونا .. وسعر خام برنت يهبط بأكثر من 3%

سجلت أسعار النفط تراجعا في الأسواق العالمية أمس الجمعة بنسبة تجاوزت 3% وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، وذلك نتيجة ضعف الطلب على النفط وبطء التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.



وبحسب وكالة رويترز فقد تراجع سعر خام برنت 1.41 دولار أي بنسبة 3.2% مسجلا 42.66 دولارًا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار أي بنسبة 3.9% مسجلا 39.77 دولارًا للبرميل.



وقال محللون اقتصاديون إن الآمال بدأت تضعف في تحقيق المزيد من التحفيز للطلب على النفط، وأن انتعاش أسعار السوق يحتاج إلى عودة النشاط الاقتصادي للزيادة ليتدفق الطلب.

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