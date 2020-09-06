تصدير 2000 طن من الخردة عبر ميناء طبرق

دخل إلى منطقة الرسو في ميناء طبرق عدد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

ووفقا لبيانات حديثه نشرتها إدارة الميناء فإن السفينة “سام” التابعة للوكيل الملاحي شركة الحريقة كمبوت قد رست على الرصيف 4 وبدأت في تحميل شحنتها المقدرة بـ 2000 طن من الخردة فيما لم تذكر إدارة الميناء وجهة التصدير.

ودخلت السفينة “ميمونة” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة وعلى متنها 5 آلاف طن من الشعير السائب. كما استقبل الرصيف 9 السفينة “اس سبيرت” التابعة للوكيل الملاحي شركة الحريقة وعلى متنها أكثر من 4 آلاف طن من الإسمنت السائب.

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