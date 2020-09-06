اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا ينظم المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول منتصف الشهر القادم

أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا عن عزمه تنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول منتصف الشهر القادم بإسطنبول، وذلك بالتعاون مع الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وشركة ICF Fairs & Org.



وأضاف أن الحدث سيقام يوميْ الخامس عشر والسادس عشر من شهر أكتوبر المقبل بفندق ومركز مؤتمرات بولمان إسطنبول، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال البارزين، إضافة إلى عدد من كبار تجار التجزئة والموزعين في ليبيا.



وأشار الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا إلى أنه يسعى من خلال هذا المنتدى لأنْ يكون بداية لانطلاقة جديدة للتعاون والشراكة بين رجال ورواد الأعمال في البلدين.

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