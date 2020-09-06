وقفة احتجاجية لموظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم الموقوفة منذ ستة أشهر

نظمَ موظفو شركة الخطوط الجوية الأفريقية صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة بمنطقة غوط الشعال بطرابلس، للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة مند قرابة 6 أشهر.



وكانت الجهات القضائية قد أمرت بتجميد أصول الشركة المالية وحساباتها المصرفية بسبب نزاع قانوني، ورغم ذلك قامت إدارة مصرف الواحة بغوط الشعال بالتصرف بتلك الحسابات بدون وجه قانوني وتحويل بعض المبالغ المالية من حسابات الشركة إلى جهات أخرى، بحسب بيان موظفي الشركة.



وطالب موظفو شركة الخطوط الجوية الأفريقية إدارة مصرف الواحة بإرجاع تلك المبالغ إلى حسابات الشركة حتى يتم الفصل بها من قبل الجهات القضائية، مؤكدين أن الإجراء الذي قامت به إدارة مصرف الواحة بالتصرف فى تلك الأموال يُعدّ مخالفة قانونية صارخة.

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