العملات الأجنبية تعاود الصعود أمام الدينار

عاودت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الارتفاع من جديد أمام الدينار بعد انخفاضها الساعات الماضية في السوق السوداء للعملات في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأحد بـ 6.410 دنانير فيما صعدت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار قرشين وتم تداوله بـ 6.510 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع أيضا سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بـ 7.380 دنانير، فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 نحو 285 دينارا.

أما العملات الأخرى فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرشين وبلغت قيمتها 86 قرشا وبلغت قيمة سعر صرف الجنيه المصري 40 قرشا.

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