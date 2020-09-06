مركزي بنغازي يعلن عن تسييل مرتبات شهر أغسطس

أعلن المصرف المركزي في بنغازى اليوم الأحد، عن تسييل مرتبات شهر أغسطس للعام الحالي لموظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقتة في حساب وزارة المالية بالحكومة.
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
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