اقتصاد

مركزي بنغازي يعلن عن تسييل مرتبات شهر أغسطس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن المصرف المركزي في بنغازى اليوم الأحد، عن تسييل مرتبات شهر أغسطس للعام الحالي لموظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقتة في حساب وزارة المالية بالحكومة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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