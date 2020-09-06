هيئة مكافحة الفساد تعمل على حصر ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس اليوم الأحد، إنها تعمل مع إداراتها المختصة على حصر ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة مع إدارة شؤون المجتمع المدني وإدارتي متابعة القطاع الخاص والوقاية ومكتب التعاون الدولي.

وتناول الاجتماع وضع آلية التواصل بين الهيئة ومفوضية المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية ومناقشة الاختصاصات المسندة للإدارات ذات العلاقة بمتابعة المنظمات المحلية والدولية، إضافة إلى وضع خطة عمل لتشكيل لجان مشتركة لمتابعة منظمات المجتمع الدولي المحلية والدولية، وفق بيان للهيئة.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد آلية العمل المشتركة بين الإدارات المختصة وإعداد تقارير خاصة بمنظمات المجتمع المدني والتواصل مع الجهات المعنية فيما يخص منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

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