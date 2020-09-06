مجلس النواب بطرابلس يطلب من “الكبير” ورؤساء الأجهزة الرقابية عدم عقد اجتماعات مع جهات أجنبية دون أخذ إذن مسبق

طلب مجلس النواب بطرابلس من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة لرئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، عدم السفر أو عقد اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية دون أخذ الإذن المسبق.



وأشار مجلس النواب في رسالة وجهها اليوم الأحد لمحافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ورؤساء تلك الهيئات، إلى أنه لاحظ قيام بعض المسؤولين بالسفر وتمثيل ليبيا في اجتماعات رسمية دون أخذ إذن مسبق من رئاسة مجلس النواب ودون إحاطته بتقارير عن تلك الاجتماعات، الأمر الذي يُعدُّ تجاوزا للصلاحيات الممنوحة قانونا.



وأكد المجلس في رسالته على ضرورة الالتزام والتقيد بأخذ الإذن المسبق قبل السفر أو إجراء أي اجتماع أو لقاء مع جهات أجنبية، مع موافاة مجلس النواب بطرابلس بتقرير مفصل عن طبيعة المهمة الخارجية ونتائجها.

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