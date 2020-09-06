“السراج” يجتمع مع الرئيس التركي في إسطنبول لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد اجتماعا مع الرئيس التركي “رجب أردوغان” اليوم الأحد بمدينة إسطنبول، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه جدد “أردوغان” دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها “السراج” في 21 أغسطس، والذي يقتضي بوقف اطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاث المسار الأمني العسكري، والاقتصادي، والسياسي.

كما بحث الرئيسان خلال الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع على استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

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