“مركزي البيضاء” يُسيّل مرتبات شهر أغسطس

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الاغا، عبر منشور في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن المركزي سيّل اليوم الأحد، مرتبات شهر أغسطس لصالح حساب وزارة المالية التابعة للحكومة الليبية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق، أعلنت خلال الأسبوع الماضي، إحالة مرتبات شهر أغسطس للمصرف المركزي بقيادة الصديق الكبير، الذي شرع بدوره في إحالتها لحسابات الجهات العامة لتتمكن من صرف مرتبات العاملين في القطاع العام.

وكانت بيانات لمصرف ليبيا المركزي أظهرت أن حجم الإنفاق على الباب الأول المخصص لسداد المرتبات خلال 7 الأشهر الأولى من العام الجاري قد بلغ 10.9 مليار دينار أي ما يعادل 58٪ من حجم الإنفاق العام للدولة والذي بلغ منذ يناير وحتى يوليو الماضيين 19 مليار دينار.

وتعاني المؤسسات المالية والمصرفية انقساما منذ عام 2014 على خلفية الانقسام السياسي الحاصل في البلاد منذ ستة أعوام.

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