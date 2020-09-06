ثابت يشيد بجهود جنود الجيش الأزرق في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

طبرق 06 سبتمبر 2020 (وال) – أشاد عضو مجلس النواب، الأستاذ عبدالمطلب ثابت، بجهود جنود الجيش الأزرق من أبناء الشركة العامة للكهرباء في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف المدن والمناطق في المنطقة الشرقية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم .

وقال عضو مجلس النواب، إنه وبتكاتف الجهود مابين أبطال الشركة العامة للكهرباء سواء في النقل أو الإنتاج أو التوزيع؛ تمكنوا من إدخال وحدات جديدة على الشبكة الكهربائية الشرقية كانت خارجه عن العمل، سواء في محطة السرير، ومحطة كهرباء شمال بنغازي، والإنجاز الكبير هو دخولهم بمحطة “خليج سرت البخارية” على الشبكة العامة بعد غيابها عن العمل لمدة خمسة أشهر .

كما ثمن ثابت دور هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، في دعمهم المستمر للشركة العامة للكهرباء؛ من أجل النهوض بهذا القطاع المهم وإنهاء كافة المشاكل حتى يتمكن مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء من أداء أعمالهم علي أكمل وجه .

وفي ذات السياق قال ثابت أن الحكومة الليبية، ودولة رئيس مجلس وزراء الحكومة يسعى جاهداً في حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها المواطن من خلال دعمها لمشاريع إنشاء محطات جديدة في المنطقة الشرقية حتى تنتهي مشكلة انقطاع الكهرباء وخصوصا مدن ومناطق الجبل الأخضر الذي يعتبر الأكثر برودة في ليبيا من حيث الطقس فيها رغم شح الموارد لديها .

هذا وطالب عضو مجلس النواب المواطنين بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، من خلال الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي لكي نحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية. (وال-طبرق)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال