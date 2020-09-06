“الكبير” يوقع مع وزير الصناعة التركي اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

وقّع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” اليوم الأحد مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي “مصطفى ورانك” اتفاقية لتعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.



وبحسب وكالة الأناضول فقد أوضح الوزير التركي أن بلاده ستعمل خلال الأيام القادمة على إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الاستثمارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا، إضافة إلى العمل على تأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال لاسيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية.



من جانبه شدد “الكبير” على حاجة مصرف ليبيا المركزي للدعم وزيادة القدرات، مشيرا إلى أن النظام المصرفي الليبي الراهن بحاجة لزيادة القدرات سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية، كما أكد على ترحيبه بتأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب بليبيا.

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