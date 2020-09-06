عمال النفط يدعون للتظاهر أمام مقر الرئاسي بسبب تأخر المرتبات وتدني خدمات القطاع

دعت نقابة عمال شركة مليتة للنفط والغاز اليوم الأحد جميع الموظفين في شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية في طرابلس للتظاهر أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسبب استمرار تأخر المرتبات وتدني خدمات القطاع.

وأوضحت النقابة في بيان لها بأن دعوات التظاهر تأتي في ظل الوضع المتردي الذي وصل إليه قطاع النفط حيث تدني الخدمات وتوقف التأمين الصحي للعاملين بالقطاع وذويهم وتأخر صرف المرتبات في وقتها.

وأضاف البيان بأنهم يعملون على التحضير لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي والمطالبة بالحقوق الكاملة وعلى رأسها تفعيل قرار زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع أسوة بالقطاعات الأخرى، إضافة إلى إعادة النظر في هيكلية المؤسسة الوطنية للنفط ومن يرأسها وتفعيل دور وزارة النفط المغيب منذ تشكيل حكومة الوفاق.

ودعت النقابة في البيان جميع عمال شركات النفط لحضور الوقفة الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد أخذ كل الترتيبات والموافقات اللازمة، والتي ستكون خاصة بكل من له علاقة بقطاع النفط بمختلف الشركات والمواقع البرية والبحرية.

وطالبت نقابة عمال شركة مليتة للنفط والغاز من جميع المستخدمين الابتعاد عن السلبية وما وصفته بالسكوت عن مجموعة غير مسؤولة تسلبهم حقوقهم وترهبهم بقرارات تحت شماعة التقشف وهم يتمتعون بكل المزايا باسم قطاع النفط.

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