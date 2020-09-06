الخطوط الأفريقية فرع طرابلس تنفي صرفها مبالغ على مهرجان أوسكار ليبيا … و توضح التفاصيل

أصدرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع طرابلس بياناً تحصلت صدى على نسخة حصرية منه نفت خلاله ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من دعم و رعاية مهرجان أوسكار ليبيا الذي أقيم مؤخرا في تونس ، مؤكدةً على تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من أساء لسمعتها و سمعة موظفيها.

كما أوضحت الشركة عن اكتفائها بمنح بمنح تذاكر مخفضة للجنة تنظيم الحدث من طرابلس وبنغازي إلى تونس ، وبالمقابل فإن المهرجان سيُظهر شعار الشركة ضمن الشعارات الراعية التي من بينها شعار الهيئة العامة للثقافة الليبية التي كانت قد أجازت واعتمدت هذا المهرجان رسمياً.

كما أكدت الشركة عن طلبها بالمقابل من لجنة المهرجان تصوير وتنفيذ دعاية ترويجية مجانية عامة للشركة لإستخدامها في المحافل والقنوات الفضائية حالة الحاجة لذلك ، مضيفةً أنه و بعد تفشي جائحة كورونا توقف كل شيء ولم تستفيد اللجنة بالتذاكر ولم تدفع الشركة أية مبالغ مالية على الإطلاق .

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