ليبيا وتركيا توقعان بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني

توجت مناقشات بين محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الاستثمار من جهة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي “مصطفى فارانك” من جهة أخرى في إسطنبول، بتوقيع بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني بين البلدين.

وقال محافظ المركزي الصديق الكبير على هامش توقيع البروتوكول في اسطنبول، إنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي التركي المتوافق مع الأنظمة المصرفية للدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي والنظام المصرفي القائم في البلاد بحاجة إلى زيادة طاقته، في المجالين التقني والموارد البشرية، وأنهم يرحبون بإنشاء مراكز تكنولوجية.

من جهته قال وزير الصناعة التركي، إن التهديدات المشتركة بين تركيا وليبيا، يستدعي زيادة التعاون في كل المجالات، وإن علاقة البلدين شهدت تطورا أكبر من مجرد المصلحة المشتركة.

وأكد “فارانك” أن البلدين سيطلقان مشاريع مشتركة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا، وستساهم تركيا في تطوير النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في ليبيا، وتحسين القدرة التكنولوجية والخدمات المالية، مؤكدا عزم البلدين على اتخاذ خطوات نحو التعاون في إنشاء صناديق رأس المال الاستثماري.

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