بعد المصرف المركزي التركي.. الكبير يوقع اتفاقية مع وزارة الصناعة التركية

أخبار ليبيا24

وقّع، محافظ صرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الأحد في إسطنبول، مع وزير وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، مصطفى ورانك، اتفاقية نوايا حسنة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وسبق أن وقع الكبير، في 31 أغسطس 2020 مع محافظ البنك المركزي التركي مذكرة تفاهم تضمنت العديد من أوجه التعاون في مجال عمل المصرفين المركزيين.

ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية، فقد جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة إسطنبول، الأحد، ونقلت الوكالة عن ورانك، قوله: “إن تركيا وليبيا تواجهان تهديدات عدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وإنهما تخوضان نضالا معا ضد التهديدات المشتركة”.

وشدد الوزير التركي، على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين لترسيخ هذا “النضال المشترك” بشكل أكبر، لاسيما بعد التقدم المحرز في المجالين العسكري والسياسي، على حد قوله.

وأكد على أنه حان وقت المضي قدما في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنكولوجيا وريادة الأعمال والموارد البشرية عبر مشاريع ملموسة.

وأضاف، “سنقوم بمشاريع مشتركة في مجالات الاستثمارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا”.

وأوضح ورانك، أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإقدام على خطوات تعاون متبادل مع ليبيا، فيما يتعلق بتأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال لا سيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية، أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية.

من جانبه أكد الكبير، بحسب الأناضول، على أنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي في تركيا، والمستوى الذي وصل إليه النظام المصرفي التركي.

وشدد الكبير على حاجة المصرف المركزي الليبي للدعم وزيادة القدرات، معتبرًا أن النظام المصرفي الليبي الراهن بحاجة لزيادة القدرات سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية.

وأعرب الكبير، عن ترحيبه بتأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب بليبيا، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة أيضا لمراكز تدريبية لتأهيل الموارد البشرية في المجال المالي.

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