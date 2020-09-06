“الكبير” يؤكد ترحيبه بفكرة تأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب في ليبيا

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ترحيبه بفكرة تأسيس مراكز تكنولوجية موجهة للشباب في ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة ماسّة لمراكز تدريبية لتأهيل الموارد البشرية في المجال المالي.



وقال “الكبير” في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، على هامش توقيعه اليوم الأحد اتفاقية تعاون اقتصادي وتكنولوجي مع دولة تركيا، إن النظام المصرفي الليبي بحاجة لزيادة القدرات في الوقت الراهن سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية، مشددًا على حاجة مصرف ليبيا المركزي للدعم وزيادة القدرات.



وأشار “الكبير” إلى أن المستوى الذي وصل إليه النظام المصرفي التركي يضاهي الدول المتقدمة في مجال العمل المصرفي، مؤكدا على أنهم في المصرف المركزي يتابعون عن كثب النظام المصرفي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

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