شركة الكهرباء تؤكد استمرار أعمال السرقة والنهب لمكونات الشبكة

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين، إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها لا تزال متواصلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الاعتداءات تؤدي في نهاية المطاف إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى قيام مجموعة خارجة عن القانون يوم أمس الأحد بالاعتداء على خط الجنوب الدافنية وسرقة أسلاك نحاس كهربائية مسافة 1500 متر المغذية لمحطة 30 ك.ف الدافنية التابعة لإدارة توزيع زليتن.

وطالبت الشركة من الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي تؤثر على أداء الشبكة العامة.

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