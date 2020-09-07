نواب طرابلس يبحث مع ديوان المحاسبة تسريع إجراءات العطاء العام للإمداد الطبي

بحث المسؤلون عن مجلس النواب في طرابلس اليوم الاثنين، مع ديوان المحاسبة تسريع إجراءات العطاء العام الخاص بجهاز الإمداد الطبي.

ويأتي الاجتماع بناءً على ما قدمه ديوان المحاسبة بخصوص ملاحظات اللجان العلمية حول نتائج ترسيات العطاء العام لبنود الإمداد الطبي، بحسب بيان لمجلس النواب.

ووفق بيان المجلس، تمحور الاجتماع حول الاستماع للملاحظات التي قدمها ديوان المحاسبة ومناقشتها للعمل على تسريع إنجاز العطاء العام، ومعالجة نقص المخزون في بنود الإمداد الطبي؛ لضمان استقرار انسياب الأدوية للمؤسسات والمرافق الصحية، وتحقيق الأمن الدوائي وحماية المواطن من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.

وقامت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب بدعوة المسؤلين عن لجنة الصحة بالمجلس وممثلين عن ديوان المحاسبة بطرابلس، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

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