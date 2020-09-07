رفع جزئي لحظر التجول وفرض على أصحاب الأنشطة التجارية توفير كمامات للزبائن بالمنطقة الشرقية

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الاثنين، عن رفع جزئي لحظر التجول وفرضها على أصحاب الأنشطة التجارية توفير كمامات للزبائن والمترددين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الحكومة جمع الثني مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد.

ووفق بيان للحكومة، خلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا من كل يوم، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية على المخالفين.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة ناشد المواطنين بالالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم.

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