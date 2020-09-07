رفع جزئي لحظر التجول وفرض على أصحاب الأنشطة التجارية توفير كمامات للزبائن بالمنطقة الشرقية

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الاثنين، عن رفع جزئي لحظر التجول وفرضها على أصحاب الأنشطة التجارية توفير كمامات للزبائن والمترددين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الحكومة جمع الثني مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد.
ووفق بيان للحكومة، خلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا من كل يوم، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية على المخالفين.
وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة ناشد المواطنين بالالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم.
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