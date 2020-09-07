الوفاق: 14.4 مليار دينار مرتبات القطاع العام خلال 8 أشهر

أصدرت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي في وزارة المالية بيانات جديدة حول قيم الإيراد والإنفاق العام للدولة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين.

وأظهرت البيانات أن إجمالي ما تم تحصيله للخزانة العامة قد بلغ 38.5 مليار دينار من بينهم ما منحه مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوفاق كقرض بقيمة 17.8 مليار دينار فيما سجلت إيرادات النفط لوحدها 5.1 مليار دينار.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الإنفاق خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري قد بلغ 23.3 مليار دينار، خصص من بينهم 14.4 مليار دينار لتغطية بند المرتبات فيما بلغ الإنفاق على الدعم نحو 3.9 مليار دينار أما البند الثالث المخصص للتنمية فقد بلغ حجم الإنفاق عليه 152مليون دينار ‪.

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