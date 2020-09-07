جهاز النهر يوضح سبب تأخر وصول المياه إلى مناطق الاستهلاك

أوضح جهاز النهر الصناعي اليوم الاثنين خلال بيان له أن تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك يرجع إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، وذلك لعدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار وتكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار يوم الأمس، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء على محطة الضخ بموقع ترهونة بالأمس واليوم صباحاً.

وبين الجهاز أنه مع عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال الضخ وفي حالة استمرار استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ نتوقع عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس بعد منتصف ليل هذا اليوم.

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