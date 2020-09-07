اقتصاد

“السنوسي” يكشف عن الفساد و تضارب المصالح بشركة الكهرباء… و يذكر بالأسماء سبب الأزمة

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي “أحمد السنوسي” عن وجود تضارب المصالح في شركة الكهرباء من قبل إداراتها المتعاقبة و هذا ما سبب في أزمة الكهرباء .

السنوسي أفصح عن عمل رئيس مجلس إدارة الأسبق “عبد المجيد حمزة” في شركة أوورد براند لمدة 4 سنوات تزامناً مع عمله بالكهرباء مع نفيه القاطع بذلك ، مضيفاً أن أوورد براند تقع في لندن و تملك 49‎%‎ من شركة جيسكو و التي تعد من إحدى الشركات المتعاقد معها في مشاريع كثيرة في ليبيا .

كما أفاد بعدم قيام حمزة باعطاء عقود لشركة اوورد براند و لكن كانت تتحصل على مبالغ طائلة من شركة الكهرباء مضيفاً أن مالك شركة أوورد براند هو “علي ادريس” ، و أشخاص آخرين كما تم نقل ملكيتها من لندن إلى ذات الاسم أوورد براند هولندق و موجودة في الفورجن ايلاند و كافة الشركات الاستثمارات و الكهرباء يتم تسجيلها في شركة في جزر كايمن في فورجن ايلاند لأن هذه الأماكن لا تفصح عن رؤساء الشركات و أعضائها تهرباً من الرقابة و لعدم معرفة اسم المالك .

السنوسي كشف عن عمل المدير التنفيذي السابق لشركة الكهرباء “علي ساسي” في شركة ميدلك المالطية و يمنح لها في اعتمادات لجلب بضائع بمالطا ، بالإضافة إلى أن شركة ميدلك تملك 30‎%‎ من شركة الكهرباء الصناعية و قانون الاستثمار لا يجيز العمل شركة فالبلاد طالما لديها شراكة مع شركة محلية و من المفترض أن لا تعمل ميدلك في ليبيا مباشرة .

كما تطرق الإعلامي المختص بالاقتصاد إلى مدير شركة الحمراء السابق “عبد الحكيم بعيو” و الذي سبب في خسارة ليبيا للملايين ، حيث شغل في سنة 2012 منصب نائب مدير الشركة الدولية بمصر و التي كان يترأسها فخري المسماري الرئيس الحالي لهيئة الكهرباء بشرق البلاد كاشفاً عن تسببهما في افلاس الشركة

.السنوسي كشف عن انتقال بعيو و المسماري إلى اسبانيا حيث عمل بعيو في الحمراء و المسماري يدير في هيئة الكهرباء من اسبانيا ، مع عمله في شركة الحمراء كمستشار و توقيعهم على عقود عديدة بين الحمراء و الكهرباء و التي كان للحمراء منصب الأسد فيها .

كما قال السنوسي أن “بعيو” قد كشف عن توقيع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء السابق عبد الحكيم لياس بتوقيع عقود للحمراء بقيمة 200 مليون دولار ، لأن “لياس” قد شغل منصبين معاً أي كمدير تنفيذي للكهرباء و رئيس مجلس إدارة الكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك