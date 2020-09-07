قفزة جديدة للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي.. اخر الاسعار

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً جديداً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” عقب تذبذبها يوم امس.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الاثنين خلال اخر تحديث بـ 6.47 ديناراً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.52 دنانير.

بدوره قفز اليورو مقابل الدينار ليسجل 7.60 دنانير. أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعا جديدا مسجلاً 8.45 دنانير.

وفيما يلي اخر الاسعار:

• الدولار = 6.47 دينار

• اليورو= 7.60 دينار

• الباوند = 8.45 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.52 دينار

• ليرة تركية= 0.86 دينار

• الدينار التونسي= 2.35 دينار

• الذهب الكسر عيار 18 بـ 290 دينار للجرام

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