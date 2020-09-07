ديوان المحاسبة بطرابلس يستعرض الصعوبات التي تواجه مراكز العزل بالجنوب

قال ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الاثنين، إن رئيسه خالد شكشك عقد اجتماعا موسعا تناول الصعوبات والمشاكل التي تعانيها مراكز العزل الصحي في المنطقة الجنوبية مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة، ومسؤولين من الجنوب.

ووفق بيان للديوان، تناول الاجتماع مناقشة التقرير المقدم من عضو الهيئة الاستشارية بالديوان عن نتائج متابعته لمراكز العزل بالجنوب، واستعراض الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في نقص الكوادر الطبية والمخصصات المالية اللازمة لتحفيزهم، ونقص الوقود، ونقص الغازات الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى.

وأشار الديوان إلى التوصل لاتفاق على حزمة من الإجراءات لمعالجتها مع الأطراف ذات العلاقة، من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء هذه المراكز وكافة مصابي كورونا بالمنطقة الجنوبية.

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