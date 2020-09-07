خاص: المشاركين بعملية بركان الغضب يطالبون الشركة الليبية للاستثمارات تعيينهم كموظفين … وهذه أبرز التفاصيل

كشف مصدر يعمل بالشركة الليبية للاستثمارات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن صحة مراسلة آمر غرفة عمليات طرابلس التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إلى الشركة بتوظيف 12 شخص المشاركين بعملية بركان الغضب .

كما أكد المصدر أن ضمن المذكورين لديهم مؤهلات علمية ، بالإضافة إلى الهدف من مراسلة الشركة يكمن في تعيينهم كموظفين و ليس كحراس آمن ، ولم يذكر المصدر إن تم تعيينهم رسمياً ام لا .

كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة آمر محور صلاح الدين “محمد الضراط” بسنة 2019 لتوظيف عدد من المشاركين بعملية بركان الغضب بشركة الاستثمارات الخارجية ، بالإضافة إلى إعداد عقود لتوظيفهم و ماتم من إجراء لدمجهم بالهيكل الإداري للشركة .

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