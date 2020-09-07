السراج والسفير الأمريكي بتركيا يؤكدان على ضرورة الإسراع بإعادة إنتاج وتصدير النفط

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والسفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد على ضرورة الإسراع في إعادة إنتاج وتصدير النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش زيارة السراج إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق بيان للمجلس، تناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية وفقا للبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي.

وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بإعادة إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وإشراف حكومة الوفاق الوطني.

ومن ناحية أخرى، تطرق الاجتماع كيفية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى، بحسب البيان.

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