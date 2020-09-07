“الوطنية للنفط”: خسائر الدولة الليبية من إغلاق النفط تجاوزت 9.5 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين إن خسائر الدولة الليبية نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية تجاوزت 9.5 مليار دولار بعد مرور 234 يوما من الإغلاق القسري للنفط الليبي.

وكانت الموانيء النفطية في منطقة الهلال النفطي قد أغلقت منذ الثامن عشر من شهر يناير الماضي على يد مجموعة من رجال القبائل الموالين لقائد القوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق المشير “خليفة حفتر”.

ورغم إصدار رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” وهو القائد الأعلى للجيش شرق البلاد بيانا أكد فيه على ضرورة استئناف تصدير النفط، إلا أن الموانيء لم تفتح إلا لتفريغ الخزانات من المكثفات.

وتتوالى الدعوات والبيانات من المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار النفطي وفتح الموانيء النفطية وإعادة إنتاج وتصدير النفط، خصوصا في ظل الأزمات الكبيرة التي تسبب فيها هذا الإغلاق على حياة المواطن من شح السيولة وتفاقم أزمة الكهرباء وغيرها.

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