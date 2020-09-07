خاص: المصارف تكشف لصدى قيام الجمهورية بإعادة عدد من الصكوك المصدقة .. و فرع البنك بالمنطقة يضع يتخذ إجراءات

كشف مصدر مصرفي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام مصرف الجمهورية بإعادة الصكوك الواردة المسحوبة عليه خلال المدة الماضية ، مع ارتفاع هذا الآمر خلال هذه الفترة .

و بدوره كشف مصدر بمصرف الجمهورية لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من الوارد قيام البنك باعادة الصكوك المشبوهة أو تلك الصادرة من حسابات تبدأ ب201 أو 207 لأنها حسابات مرتبات ، فلا تقبل إلا بمبلغ محدد .

كما تحصلت “صدى الاقتصادية على مراسلة تحتوي على مدير فروع مصرف الجمهورية بنغازي المكلف “نوري الصهبي” تتضمن عدة إجراءات لتجنب البنك لأي مخاطر يتعرض لها ضمنها السماح بقبول صكوك المصارف التجارية بما لا يتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار للحساب الواحد في اليوم الواحد و بما لا يزيد عن 100 ألف دينار في الشهر .

كما يسمح بقبول الصكوك الالكترونية عبر منظومة المقاصة للفروض العاملة بمنظومة المقاصة الالكترونية حسب مناشير البنك المركزي الصادرة بالخصوص ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد قيمة اجمالي الصكوك المصدقة الصادرة من الحساب الواحد في اليوم الواحد بما لا يتجاوز 20 ألف و لا يزيد عن 250 ألف .

ووفقاً للمراسلة فيسمح بقبول الحوالات الواردة من المصارف التجارية عن طريق منظومة التسويات الفورية أر تي جي اس فقط ، بالإضافة إلى السماح للفروع بإجراء التحويل المباشر داخل فروع منطقة بنغازي بما لا يتجاوز 50 ألف سواء كانت حوالة أو صك مرة واحدة للحساب في اليوم و مازاد على ذلك يتم عن طريق إدارة فروع المنطقة و التقيد بمنشور إدارة العمليات المحلية رقم 2/2019 .

كما يتم ايقاف عملية الاعتماد الفوري للصكوك المودعة بالحسابات الإضافة الفورية مهما مانت قيمتها و اخضاع كافة الصكوك لمدة المقاصة المقررة لجميع الفروع التي تعمل بمختلف المنظومات ، و يسمح باستخدام حسابات موظفي الدولة 201 في حدود المرتبات الواردة على هذا الحساب فقط و مازاد على ذلك سواء ايداع أو سحب أو تحويل يتم عن طريق إدارة المنطقة يعد احضار الزبون طلب محددا فيه الغرض من العملية و المستندات الدالة على ذلك .

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