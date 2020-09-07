وزيرة الخارجية الإسبانية تدعو لوضع آلية توزيع عادلة لعائدات النفط في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا عقب لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن هناك حاجة لوضع آلية توزيع عادلة لعائدات النفط في ليبيا.

ووفق بيان للمجلس، تناول لقاء عقيلة صالح مع وزيرة الخارجية الإسبانية في بلدة القبة شرق البلاد تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وأشار البيان إلى أن الوزيرة أرانتشا لايا أبدت قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا ودعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادلة لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين ويخدم مصلحة الشعب الليبي.

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