مصرف الجمهورية يفتتح فِرعهُ في “الرياينة” 

خاص/218

شهدت مدينة “الرياينة” -الاثنين- مراسم الافتتاح الرسمي لفرع مصرف الجمهورية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التسويق بمصرف الجمهورية و مساعد المدير العام لشؤون التقنية بالمصرف و مدير إدارة التسويق و تطوير المنتجات ومساعد مدير إدارة التقنية لشؤون التركيب و التدريب و مدير إدارة الفروع بمنطقة جبل نفوسة و المجلس البلدي الرياينة وحكماء المدينة.

وقال مساعد المدير العام لشؤون التسويق ” زايد العثماني” لــ 218 “إن مصرف الجمهورية من خلال فرع الرياينة سيعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام الزبائن وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لزبائن المنطقة، من حيث توفير السيولة النقدية و تقديم الخدمات الإلكترونية إضافةً إلى ربط فرع الرياينة وعموم فروع الجبل الغربي بفروع المصرف في مختلف المدن الليبية .

و أكد مدير إدارة التسويق ” فوزي الشويش” من جانبه على أن افتتاح فرع الرياينة يأتي في إطار حرص الإدارة العامة لتقريب الخدمات المصرفية للمواطن في هذه المنطقة، مؤكداً على أن الخدمات التي ستقدم من هذا الفرع ستكون بمستوى الفروع الأخرى .

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