مصرف الجمهورية يفتتح فِرعهُ في “الرياينة” 

خاص/218
شهدت مدينة “الرياينة” -الاثنين- مراسم الافتتاح الرسمي لفرع مصرف الجمهورية، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التسويق بمصرف الجمهورية و مساعد المدير العام لشؤون التقنية بالمصرف و مدير إدارة التسويق و تطوير المنتجات ومساعد مدير إدارة التقنية لشؤون التركيب و التدريب و مدير إدارة الفروع بمنطقة جبل نفوسة و المجلس البلدي الرياينة وحكماء المدينة.
وقال مساعد المدير العام لشؤون التسويق ” زايد العثماني” لــ 218 “إن مصرف الجمهورية من خلال فرع الرياينة سيعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام الزبائن وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لزبائن المنطقة، من حيث توفير السيولة النقدية و تقديم الخدمات الإلكترونية إضافةً إلى ربط فرع الرياينة وعموم فروع الجبل الغربي بفروع المصرف في مختلف المدن الليبية .
و أكد مدير إدارة التسويق ” فوزي الشويش” من جانبه على أن افتتاح فرع الرياينة يأتي في إطار حرص الإدارة العامة لتقريب الخدمات المصرفية للمواطن في هذه المنطقة، مؤكداً على أن الخدمات التي ستقدم من هذا الفرع ستكون بمستوى الفروع الأخرى .
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