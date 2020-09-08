“الوطنية للنفط “..اجتماع في بريطانيا بشأن التركيبات البحرية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن اجتماعاً التأم -الاثنين – في مكاتب المقاول المنفذ بــ”مدينة باسينغستوك” في المملكة المتحدة، لمتابعة تنفيذ عقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لتطوير التركيبين البحريين (أ )و (هـ).

حضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من “بلقاسم شنقير” و “العماري محمد” أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط و”خلف الله ابراهيم” مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة و”حسين ابوسليانة” رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز، و “جمال هويسة” مدير عام المشروع، كما حضر الاجتماع عبر الدائرة المغلقة “رجب عرعارة” المدير التنفيذي لفريق المشاريع المشتركة ونائبه وأعضاء لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز.

تطرق الاجتماع لمراجعة مخرجات اجتماع بدء العمل لعقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب “أ” و “هـ” البحرية الذي عقد الأسبوع الماضي والتحاق بقية أعضاء المشروع من شركة مليتة والمقاول بفريق المشروع المتواجد حالياً في بريطانيا.

كما ناقش المجتمعون أيضاً توفير التغطية المالية للمشروع ووضع خطط بديلة لمجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك لعدم التأثير على تنفيذ المشروع في المدة المحددة-حسب ما ورد عن المصات الإلكترونية للمؤسسة الوطنية للنفط- كما أثنى أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة -في ختام الاجتماع- على مجهودات فريق المشروع واتفق الجميع على توفير الدعم اللازم وتسخير الإمكانيات للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم-حسب وصف المؤسسة.

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