لـ”توزيع عادل”..  محطات وقود “ودَّان” تتبع نظام البطاقات

تقرير/218

قامت لجنة أزمة الوقود في مدينة ودان باعتماد نظام الأرقام المتسلسلة لحل مشكلة توزيع الوقود من بنزين وديزل بسبب شح الكميات الواصلة لعموم محطات بلدية الجفرة، التي يشكل عدم وصول الوقود إليها مصدر قلقل كبير لجميع المواطنين مع أزمة إنقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 48 ساعة، حيث يشكل كل ذلك سبباً كبيرا للإزدحام والتدافع وحدوث عدد كبير من الاشكاليات .. وتجاوزاً لكل ذلك ولضمان توزيع عادل وشامل وبنسبة زمنية جيدة بين كل مرة وأخرى للتعبئة لنفس المركبة، جاءت فكرة تطبيق نظام البطاقات.

وقال “قذافي عبدالله محمد ” عضو لجنة الوقود بودان لــ 218 ، إن نظام البطاقة أثبت جدواه، بحيث يصرف رقم لكل مركبة من مركبات المدينة ويتم تسجيل موعد تعبئتها بوقود البنزين من أي من المحطتين الموجودتين داخل ودان ويسجل ذلك في كتيب خاص صرف مسبقاً لكل مركبة ولا يتم تعبئة الوقود لهذه المركبة إلا عند إبراز هذا الكتيب الذي يبين بأن رقم المركبة ضمن الأرقام المستهدفة في التعبئة ويوضح تاريخ أخر مرة تزودت هذه المركبة بالوقود لمنع تكرار التعبئة في مرتين متتاليتين ” .

يشار إلى أن هذه النظام أثبت فاعليته سابقاً في الكثير من المدن التي تعاني من مشكلة عدم وصول الوقود إليها وفي هذا الصدد عبر المواطن “علي شرادي التاجوري ” عن امتنانه من هذه المبادرة بقوله إن جميع مواطني ودان ملتزمين بهذا النظام الذي يضمن العدالة والتساوي في التوزيع ويضمن السير وفق نظام مميز يجعل عملية التوزيع تسير بشكل منظم وسلس وانسيابي دون أي مشاكل تُذكر.

يذكر أن موظفي الوقود في المدينة أخذوا بعين الاعتبار تعبئة مولدات الكهرباء التي تعمل بالبنزين وإفساح المجال لمواطني المدن المجاورة للدخول في طابور التعبئة بنفس مدة التوزيع الزمني و أيضاً عدم إغفال المسافرين وعابري السبيل الذين لهم الأسبقية في التعبئة متى ما قصد أحدهم محطات مدينة ودان .

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