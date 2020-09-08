رويترز: “كورونا ” يوقف عمل شركتيْن تابعتيْن للمؤسسة الوطنية للنفط لحماية العمال من الوباء

قالت شركتان تابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط في بيانات نشرت على الإنترنت يوم الاثنين إنها علقت بعض الأعمال بسبب انتشار فيروس كورونا.

و بحسب و كالة” رويترز ” فإن مصفاة الزاوية الواقعة غرب طرابلس أغلقت مكاتبها في الفترة من 8 إلى 17 سبتمبر ، مما قلص عدد الموظفين بنسبة 10٪ وجعلهم في “إجازة طارئة”.

و قالت شركة الخليج العربي في شرق البلاد إنها أوقفت “جميع الأعمال والأنشطة لمدة 30 يومًا لحماية عمال النفط من الوباء” ، باستثناء العمليات المتعلقة بالسلامة الصناعية والأمن.

و وفقا لرويترز لم تعلن أي من شركتي النفط اللتين قالتا إنهما تعلقان العمل يوم الاثنين عن أي إصابات بين موظفيها وقالت إن الإجراءات احترازية.

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