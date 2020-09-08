وزير الخارجية: الليبيون يمرون بأوقات صعبة للغاية وأسعار السلع الأساسية مرتفعة وعملة الدينار ضعيفة

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو ، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” ، أن بلاده “لن تستخدم ضد أي دولة أخرى” مؤكدًا أن حل الأزمة في ليبيا هو ملك “لليبيين”.

و قال “بارتولو ” إن الظروف السيئة التي يعيشها الليبيون تحتاج إلى حل عاجل، فالليبيون يمرون بأوقات صعبة للغاية ليس فقط بسبب الصراع ، ولكن ليس لديهم كهرباء ولا ماء وأسعار السلع الأساسية مرتفعة وعملة الدينار ضعيفة .

وأضاف: “من المهم أن نجعلهم يتحدثون مع بعضهم حتى يعود تدفق النفط مرة أخرى، وحتى تصل الأموال التي تجنى من النفط إلى الجميع، لأنهم بحاجة للحصول على حاجياتهم الأساسية خاصة وأن فيروس كورونا جعل حياتهم أصعب”.

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