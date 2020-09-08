شركة سرت تؤكد السيطرة على تسرب نفطي بحقل زلطن

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن العاملين بالشركة تمكنوا من السيطرة على تسرب نفطي بالبئر “C166-6” بحقل زلطن النفطي دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.



وكان البئر النفطي قد تعرض أمس الاثنين لتسرب وفوران البئر، قبل أن يتدخل العاملون بالحقل بإدارات الإنتاج وصيانة الحقول والحفر والهندسة النفطية، وإدارة السلامة وإدارة الخدمات ومراقبة الأمن الصناعي، الذين استطاعوا إيقاف التسرب والسيطرة على الوضع في زمن قياسي ودون أية أضرار أو أصابات، بحسب بيان شركة سرت.



ويعتبر حقل زلطن النفطي أحد أكبر حقول النفط الليبية وتديره شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ويقع جنوب ميناء البريقة النفطي، وتقدر القدرة الإنتاجية للحقل بحوالي 30 ألف برميل يوميا.

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