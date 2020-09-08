حسني بي يُطالب بالتوقف عن طباعة العملة ويضع حلولًا للوضع الاقتصادي

قال رجل الأعمال حسني بي اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة للتوقف عن طباعة العملة المحلية التي تمثل بداية الحل للمشاكل الاقتصادية التي تسهدها البلاد منذ فترة طويلة.

وأوضح رجل الأعمال في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأنه يجب فتح المقاصة على مصارف الشرق المقفلة منذ أكتوبر من العام 2014، إضافة إلى توحيد سعر الصرف حكومة وشعبًا و الذي كان واجب تغييره منذ عام 2012،.

وأضاف بأنه يجب أيضا إعادة إنتاج وتصدير النفط المقفل منذ يناير الماضي بدون قيد أو شرط، مع ضرورة إلغاء واستبدال الدعم بعلاوة الأطفال والزوجة ( بمعدل عام 350 للأسرة شهريًا وبحد أدنى 150 دينار شهريًا.

ويعتقد حسني بي بأن هذه الإجراءات هي الحل الأمثل للحصول على نمو سريع والقضاء على المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الاستمرار هكذا يعني القضاء على المنظومه المصرفية والاقتصاد الليبي والقوة الشرائية للدينار.

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