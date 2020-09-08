هيئة مكافحة الفساد تشارك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس، إنها شاركت في الاجتماع الاول من نوعه للجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع ناقش تشكيل غرفة إتصال بين الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي لحماية المستهلك.

وأضاف البيان بأن الاجتماع طالب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح و المواصفات والقرارات ذات العلاقة لحماية المستهلك، وتشكيل فرق عمل لتوزيع الاختصاصات.

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