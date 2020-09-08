المصرف المركزي يطالب مدير السجل التجاري بسرعة إصدار سجل تجاري للمصرف الخارجي

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية مطالبة المصرف المركزي لمدير السجل التجاري العام سرعة إصدار سجل تجاري للمصرف الخارجي.

وأوضح المركزي أن هذه المراسلة جاءت بعد إلحاق المصرف الخارجي لخسائر فادحة ومشاكل مالية بسبب المخالفات التي سببتها الإدارة التنفيذية للمصرف ومجلس إدارته، حيث تجاوزت الخسائر 800 مليون دولار.

كما حمل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة للسجل التجاري لما قد يلحق بالمصرف من أضرار داخلية وخارجية تنجم عن امتناع السجل الغير مبرر عن إصدار شهادة السجل، منوهاً إلى إصدار سجل تجاري أيضا إلى المدير العام ومجلس الإدارة.

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