السيسي يصدر قرارًا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

أعطى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعليماته لوزير البترول والثروة المعدنية المصري بالتنقيب عن البترول في خليج السويس، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “نبتون إنيرجي إيجيبت بي في”، وسيمكن هذا القرار الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل البحرية في خليج السويس.

من جهته قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن الوزارة تستعد لتوقيع 12 اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في البلاد مع عدد من شركات البترول العالمية، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقيات ستكون مع شركات “شيفرون” الأمريكية و”أديسون” الإيطالية، و”بي بي” البريطانية، و”توتال” الفرنسية، و”شل” الهولندية، و”نوبل” الأمريكية، و”كوفبيك” الكويتية، و”مبادلة” الإماراتية.

وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق عن كشفٍ بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية جنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، وذلك بمعدل إنتاج أوليّ يبلغ 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، ووجود حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

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