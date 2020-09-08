رئيس مجلس الوزراء يحث جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره

بنغازي 08 سبتمبر 2020 (وال)- حثّ رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس الجهاز اللواء توفيق المسماري، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأكد السيد الرئيس على أهمية جهاز الحرس البلدي، مشيرًا إلى أن دوره لا يقل أهمية عن أية مؤسسة أو جهة أمنية.

وشدّد السيد الرئيس على ضرورة الرفع من مستوى العمل، واستخدام الصلاحيات المخول بها جهاز الحرس البلدي، للحيلولة دون وقوع التجاوزات خاصة؛ فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، وضبط الشارع العام فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمرافق.

وناقش السيد الرئيس كافة المشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر عمل الجهاز، وكيفية معالجتها بما يكفل تحقيق أفضل الأداء لهذا الجهاز الحيوي. (وال- بنغازي) ر ت

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