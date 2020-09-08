صحة الوفاق تطالب الجهات التابعة لها بعدم الإنفاق النقدي دون التنسيق مع لجنة مكافحة كورونا

طالبت ووزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، من الجهات التابعة لها بضرورة التقيد بما جاء في منشور ديوان المحاسبة بشأن عدم الإنفاق النقدي أو العيني دون التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وحذّر الديوان في وقت سابق، من المخاطر المترتبة عن قيام بعض الجهات العامة، بتقديم الدعم النقدي والعيني لمواجهة جائحة كورونا، دون التنسيق مع اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها وجّهت المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع ومديري الخدمات الصحية بالمناطق، بضرورة التقيّد بما جاء في كتاب رئيس ديوان المحاسبة ووضعه محل التنفيذ.

ويأتي بيان الوزارة بعد التحذيرات التي أطلقها الديوان بشأن التصرّفات التي تقوم بها بعض الجهات العامة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا تحت إطار المسؤولية الاجتماعية، والتي يمكن أن يترتب عنها ازدواجية في الصرف وسوء إدارة الأموال واستغلال تلك التبرعات في تغطية مشتريات وهمية أو تحقيق مصالح شخصية.

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