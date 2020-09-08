الدولار والعملات الاجنبية تقفز من جديد مقابل الدينار الليبي.. اخر الاسعار

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية قفزة جديدة أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” عقب صعودها منذ الامس.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الثلاثاء خلال اخر تحديث بـ 6.57.5 ديناراً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.64 دنانير.

بدوره قفز اليورو مقابل الدينار ليسجل 7.66 دنانير. أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعا جديدا مسجلاً 8.48 دنانير.

وفيما يلي اخر الاسعار:

• الدولار = 6.57.5 دينار

• اليورو= 7.66 دينار

• الباوند = 8.48 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.64 دينار

• ليرة تركية= 0.87 دينار

• الدينار التونسي= 2.38 دينار

• الذهب الكسر عيار 18 بـ 294 دينار للجرام

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