الوطنية للنفط تعلن عن دخول بارجة عسكرية لميناء رأس لانوف النفطي وتحذر من استمرار عسكرة منشآتها النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عن وجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي، موضحا أن البارجة قد دخلت الميناء السبت الماضي ولم تغادر الميناء حتى الآن.

وبينت المؤسسة أنها قد سجلت خلال الأيام الماضية عددا من الخروقات الأمنية بالميناء آخرها استعمال الذخيرة الحية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن ميناء راس لانوف يحتوي على منشآت نفطية قد يتسبب تعرضها للتلف في مخاطر على الحياة والأرواح وكذلك على البيئة.

وفي إطار ذلك قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة الوطنية للنفط تدعو إلى الاخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية.

وأضاف المتحدث إن المؤسسة من غير الممكن أن تسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني “بحسب وصفه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية