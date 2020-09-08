العامة للكهرباء تعلن عن حدوث إظلام تام على الجناح الغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن حدوث إظلام تام على الجناح الغربي.

وبحسب الشركة فإن ذلك الإظلام جاء نتيجة لدخول بعض المسلحين إلى عدد من محطات التحويل 220تزامن ذلك في نفس التوقيت وقاموا بارجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية، مما سبب ذلك في خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

وبيت إنه جاري العمل بوثيرة سريعة جدا بإعادة بناء الشبكة الكهربائية، مهيبةً المواطنين بأن ارجاع الأحمال بالقوة يؤدي إلى انهيار الشبكة وحدوث إظلام تام.

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