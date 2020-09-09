“العامة للكهرباء” تعلن عن إعادة تشغيل وحدات التوليد بالمحطات وتغدية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الأربعاء عن إعادة تشغيل وحدات التوليد بالمحطات وتغدية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي، وذلك بعد حالة الإظلام التام الذي شهدتها مدن المنطقة الغربية.

وأضافت الشركة أن مهندسيها والعاملين بغرفة التحكم تمكنوا من إعادة التيار الكهربائي في زمن قياسي، كما نوهت إلى أن عودة الكهرباء ستكون مصحوبة بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت ليلة البارحة عن حدوث إظلام تام على الجناح الغربي نتيجة قيام بعض المسلحين بالدخول لمحطات التحويل 220 وإرجاع الأحمال بالقوة، مما سبب في خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

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