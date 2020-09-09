أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين الفرقاء الليبيين في المغرب وتفاهمات حول المناصب السيادية ومحاربة الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة

نشرت مجلة ” بارونز ” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن طرفي النزاع في ليبيا اتفقا على العمل للقضاء على الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة في الدولة التي تعصف بها الفوضى وإنهاء الانقسامات المؤسسية، مضيفة أنهم قدموا “تنازلات مهمة” دون إعطاء أي تفاصيل.

وبحسب ما نقلته المجلة قال عبد السلام الصفراوي رئيس وفد مجلس الدولة يوم الإثنين إن الحوار في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوب الرباط المغربية ركز على المناصب السيادية الرئيسية في ليبيا.

من جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعقيبا على المفاوضات الليبية في المغرب: “نحن على ثقة من أن المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي على تسهيل دور الأمم المتحدة للحوار الليبي بقيادة ليبية”.

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