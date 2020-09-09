صندوق الإنماء يُلغي المحافظ الاستثمارية ويحل بعض شركاته

أعلن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية من بينها إلغاء المحافظ الاستثمارية لذوي الدخل المحدود وحل بعض الشركات ودمج أخرى.

وأوضح الصندوق في بيانٍ، بأنه قرر إلغاء المحافظ الاستثمارية لذوي الدخل المحدود لمن لديهم الإزدواجية الوظيفية أو ثبت بأن بياناتهم لا تتوافق مع معاير منح المحفظة، إضافة إلى من قام برفع قضيا على الصندوق.

وأشار البيان إلى قيام الصندوق بحل بعض الشركات وإعادة دمج بعض الشركات وتغيير أنشطة أخرى التي ارتبطت بالتمتع بالمزايا المرتفعة دون تحقيق عمل يذكر.

وكان الصندوق أكد في وقت سابق عزمه على إجراء إصلاحات واسعة للشركات التابعة له من أجل تحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية والقضاء على الفساد.

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