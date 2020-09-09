كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 3.1%

اعترفت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بارتفاع معدل البطالة، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى 3.1% في شهر أغسطس.

ووفق وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية فقد أظهرت البيانات أن البلاد فقدت حوالي 274 ألف وظيفة في شهر أغسطس، ما يمثل انخفاضا في عدد الموظفين للشهر السادس على التوالي، حيث ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد أسواق العمل.

وقالت الوكالة إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.1% في شهر أغسطس، مع انخفاض عدد العاملين إلى 27.08 مليون، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل ذلك أطول انخفاض منذ التراجع للشهر الثامن على التوالي في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.

وبلغ معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما، 60.4%، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن عدد الناشطين اقتصاديا انخفض بمقدار 267 ألفا ليصل إلى 27.94 مليون، في حين ازداد عدد غير الناشطين بمقدار 534 ألفا ليصل إلى 16.86 مليون.

ويُعتقد على نطاق واسع أن جائحة كوفيد-19 كانت لها تأثير كامل على أسواق العمل المحلية خلال النصف الثاني من العام بالنظر إلى الفاصل الزمني من ربع إلى ربعين من الأزمة الاقتصادية.

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