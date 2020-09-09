مجلس النواب بطرابلس يوجه للإسراع في صرف مرتبات أسر الشهداء

بحث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطرابلس عمر قرميل اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود الهري كيفية الإسراع في صرف مرتبات أسر الشهداء.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس مناقشة تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014 والعمل على تذليل الصعاب من أجل صرف مستحقات أسر الشهداء وتنسيق الجهود للإسراع في عملية الصرف، وفق بيان للمجلس.

وأضاف البيان بأن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أكد العمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة للإسراع في صرف مرتبات أسر الشهداء فق ماحدده القانون الصادر في عام 2014.

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